2019/08/10 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم السبت.وقالت الوكالة إن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض إثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها.وأضافت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنين إيرانيين يهاجمون قاعدة جوية شمال إيران المركز الخبري الوطني.

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