مقتل مستشار عسكري أمريكي في نينوى

2019/08/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مستشار عسكري أمريكي ،السبت، خلال سير عملية أمنية للقوات العراقية ضد تنظيم "داعش" الاجرامي في محافظة نينوى.

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