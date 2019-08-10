مجلس ديالى: اغلاق منفذ مندلي سيبخر 25% من ايراداته التي تسلم للحكومة المحلية

2019/08/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم، السبت، ان الحكومة بدل حل مشكلة منفذ مندلي رحلتها، فيما اشار الى ان اغلاق المنفذ سيبخر 25% من ايراداته التي تسلم للحكومة المحلية.

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