الدفاع المدني تعلن اخماد حريق داخل ارض زراعية في الكاظمية

2019/08/10 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق داخل

ارض زراعية في الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تخمد حريقا نشب داخل اربع دوانم في منطقة

الطائيات في مدينة الكاظمية وتبعد النيران عن ١٠ دور سكنية ومولد ديزل وخزين من

مادة الكاز”.

وأضاف البيان أنه “حال السيطرة على الحادث نشب اخر

ملاصق الحادث الاول ايضا داخل بساتين”.

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