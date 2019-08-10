القانونية النيابية: سندعم البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والقضايا الجنائية

2019/08/10 | 20:10

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بغداد:سومر نيوز

أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، دعمها رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان الذي وردت...

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