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اجراء جديد يخص المفردات الغذائية.. تعرف عليها


اجراء جديد يخص المفردات الغذائية.. تعرف عليها
2019/08/10 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

دعا وزير التجارة محمد هاشم العاني، السبت، جميع المراكز التموينية في المحافظات الى تجهيز المفردات الغذ...

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