اجراء جديد يخص المفردات الغذائية.. تعرف عليها

2019/08/10 | 20:10

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سومر نيوز: بغداد..



دعا وزير التجارة محمد هاشم العاني، السبت، جميع المراكز التموينية في المحافظات الى تجهيز المفردات الغذ...

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