2019/08/10 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: مسؤول عسكري تابع لقوات الحزام الامني المدعومة اماراتيا يعلن السيطرة على القصر الرئاسي في عدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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