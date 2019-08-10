سكرتير عبد المهدي: اكتمال المرحلة الاولى لرفع الكتل من شارع المطار

2019/08/10 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد، مؤكداً افتتتاحه

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