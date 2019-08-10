ارتقاء الشهيد السيد الحوثي دليل آخر على فشل قوى العدوان ومرتزقته

2019/08/10 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله في العراق ، السبت، بياناً نعت فيه الشهيد السيد إبراهيم بدر الدين الحوثي، فيما أكدت أن ارتقاء الشهيد السيد الح...

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