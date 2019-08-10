2019/08/10 | 20:19

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بمناسبة العيد..



رئيس اركان الجيش يوصي بالحيطة والحذر الشديدين

بغداد/..



اوصى رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بالحيطة والحذر الشديدين لتفويت الفرصة على أعدائنا من التنظيمات الارهابية بأستغلال الفرحة والغفلة لتنفيذ مآربهم في خرق الامن والاستقرار وأرباك فرحة المواطنين في العيد.

وقال الغانمي في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه" مناسبة عيد الاضحى المبارك نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لابناءنا ومنتسبينا في الجيش العراقي الباسل الذي سطر أروع الملاحم وقدم أغلى التضحيات والبطولات في حربه على الارهاب المتطرف والقضاء عليه وتحرير مدننا فكل عام وأنتم بألف خير اعاده الله علينا وعلى شعبنا العراقي العظيم بالامن والامان والاستقرار".

واضاف" كنتم بحق ابطالاً حينما قاتلتم بشراسة نيابةً عن العالم وصنعتم النصر بدمائكم وتضحياتكم من اجل ان لا تدنس ارض الوطن، ولكي يعيش ابناء شعبنا العزيز حياة حرة كريمة، واننا اليوم ماضون في بناء مؤسستنا العسكرية وإعادة تأهيلها لكي تكون قادرة على حماية أرضنا ومقدساتنا وهذا لا يتحقق الا بتظافر جهودكم وعملكم الدؤوب".

وتابع" أوصيكم في هذه الايام بالحيطة والحذر الشديدين لتفويت الفرصة على أعدائنا من التنظيمات الارهابية بأستغلال الفرحة والغفلة لتنفيذ مآربهم في خرق الامن والاستقرار وأرباك فرحة مواطنينا".

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