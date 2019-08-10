2019/08/10 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجزرة الدبابات

السبت

10

أب

2019 :

08:17 pm

19

في اليوم الثلاثين من أيام العدوان الصهيوني على لبنان وبتاريخ ١٠ آب

٢٠٠٦، المقاومة الإسلامية تسطر ملاحمها البطولية وتدمر 15 دبابة من

نوع ميركافا وتقتل 18 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في مختلف المحاور

الامامية في القرى الجنوبية وتخوض مواجهات عنيفة في سهل الخيام –

مرجعيون وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا ما أدى إلى سقوط 10 قتلى

للعدو بينهم أربعة سقطوا داخل دبابة ميركافا وشهدت عيناتا مواجهات تم

خلالها تدمير ثلاث دبابات في المنطقة ، وعند مشروع الطيبة حاولت قوة

مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه المنازل القريبة فباغتها المقاومون ما

أدى إلى سقوط أربع قتلى وستة جرحى للعدو.للشهيد بلال عدشيت وإخوته الشهداء وكل المجاهدين الذي كانو حيث

يجب وللمجاهدين الذين سيبقون حيث يجب كل التحية نصر وكرامة

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