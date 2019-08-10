2019/08/10 | 20:22

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ظريف يعزي قائد حركة انصار الله باستشهاد شقيقه

بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رسالة مواساة الى قائد

حركة انصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي معزيا فيها باستشهاد شقيقه

المجاهد ابراهيم الحوثي.وأضاف ظريف:هذه الجريمة الكبرى وبقية الجرائم ضد الشعب اليمني تكشف عن

مدى ضعف المعتدين والمرتزقة في مواجهة القوات اليمنية.وتابع: ان هذه الجريمة لن تضعف ارادة ومعنويات الشعب اليمني الصابر

المقاوم وستكشف عن مشروعيته اكثر من ذي قبل.وكانت وزارة الداخلية في صنعاء قد نعت استشهاد المجاهد إبراهيم بدر

الدين أمير الدين الحوثي، وقالت في بيان لها إن اغتياله "جاء على أيدي

الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته".

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