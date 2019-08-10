2019/08/10 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال عصابة تحتال على المواطنين بصفة "منظمة انسانية"، في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث بإسم الداخلية، اللواء

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