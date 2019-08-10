السيد الخامنئي :

2019/08/10 | 21:12

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وجه قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، نداء إلى حجاج بيت الله الحرام استعرض فيه ما يجب أن تنهل منه الامة الاسلامية من

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