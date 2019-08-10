الحزب الشيوعي: مازلنا في سائرون.. ما ذكره جهاد جليل يمثل نفسه

2019/08/10 | 21:14

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بغداد:سومر نيوز

أكد الحزب الشيوعي العراقي، السبت، انه مازال مكون من مكونات تحالف سائرون المدعوم من رجل الدين مقتدى الصد...

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