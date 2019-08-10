2019/08/10 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: __5Iv6Xf8-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن كتلة الصادقون أحمد الكناني: البرلمان سيقيم عمل الحكومة بداية الفصل التشريعي المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن كتلة الصادقون أحمد الكناني: البرلمان سيقيم عمل الحكومة بداية الفصل التشريعي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).