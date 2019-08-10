سوخوي تحدث القاذفة المقاتلة “سو- 34”

2019/08/10 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن مصدر لها في الصناعة الدفاعية بأن وزارة الدفاع وقعت مع شركة “سوخوي” اتفاقية تحديث وتطوير قاذفة المقاتلة “سو- 34”.وستحصل القاذفة المطورة على إمكانات قتالية واسعة وبالدرجة الأولى بفضل التزود بأسلحة حديثة ومنحها مواصفات جوية ممتازة.وأكد المصدر أن الشركة قد باشرت بإعداد مشروع تصميمي لنسخة مطورة […]

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