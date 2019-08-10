2019/08/10 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن مصدر لها في الصناعة الدفاعية بأن وزارة الدفاع وقعت مع شركة “سوخوي” اتفاقية تحديث وتطوير قاذفة المقاتلة “سو- 34”.
وستحصل القاذفة المطورة على إمكانات قتالية واسعة وبالدرجة الأولى بفضل التزود بأسلحة حديثة ومنحها مواصفات جوية ممتازة.
وأكد المصدر أن الشركة قد باشرت بإعداد مشروع تصميمي لنسخة مطورة […]
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وستحصل القاذفة المطورة على إمكانات قتالية واسعة وبالدرجة الأولى بفضل التزود بأسلحة حديثة ومنحها مواصفات جوية ممتازة.
وأكد المصدر أن الشركة قد باشرت بإعداد مشروع تصميمي لنسخة مطورة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوخوي تحدث القاذفة المقاتلة “سو- 34”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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