2019/08/10 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى منتخبنا الوطني تدريباته، اليوم السبت، في ملعب كربلاء الثانوي، من اجل ملاقاة المنتخب اليمني في ختام الجولة الاخيرة للمجموعة الاولى من منافسات بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة.واضاف اتحاد كرة القدم في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم غد الاحد، وسيدخل المنتخب اليمني بخيار الفوز لا غير، بينما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب العراقي ينهي تحضيراته لمباراة الغد امام اليمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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