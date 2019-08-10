إعلان وظائف لهواوي يجذب موظفي آبل ومايكروسوفت

2019/08/10 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كنت الأفضل، وتريد دفع حدود العلوم، فنحن نريدك” إعلان هواوي للبحث عن العقول

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي عن نيتها استقطاب أفضل العقول حول العالم للعمل في شركتها، مقابل ما يقرب من خمسة أضعاف الراتب.

ويذكر إعلان التوظيف المنشور على حساب وي شات الرسمي: “إذا كنت الأفضل، وتريد دفع حدود العلوم، فنحن نريدك”، إذ تبحث هواوي عن أشخاص “حققوا إنجازات غير عادية في الرياضيات أو علوم الحاسوب أو الفيزياء أو علوم المواد أو الرقائق أو التصنيع الذكي أو الكيمياء، ممن يتوقون إلى أن يصبحوا روادا في مجالاتهم”.

ووفقا لما جاء في المنشور، فإن عملاقة معدات الاتصالات -ومقره شنتشن- مستعدة لدفع رواتب لهؤلاء المرشحين الناجحين أكثر بخمس مرات على الأقل مما يدفعه منافسوها، وتزويدهم بمشاريع ذات مستوى عالمي مليئة بالتحديات، وتوجيه من خبراء عالميين مشهورين.

وقدمت شركة هواوي في وقت سابق رواتب سنوية تصل إلى 300 ألف دولار أميركي لكبار الخريجين الصينيين.

وتنفق الشركة الصينية على البحث والتطوير ما يعادل أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها كل عام على مدار العقد الماضي.

وفي العام الماضي، شكل أكثر من 80 ألفا من موظفي هواوي ما نسبته 45% من إجمالي القوى العاملة في مجالات البحث والتطوير، كما أنفقت الشركة ما مجموعه 101.5 مليار يوان (14 مليار دولار) على البحث والتطوير العام الماضي، وهو ما يمثل 14.1% من إجمالي إيرادات الشركة.

مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي رن تشنغفي (يمين)، قال إن شركة هواوي تحتاج إلى “الفوز في المعارك التكنولوجية والتجارية في المستقبل” (رويترز)

المعركة على أفضل العقولوتزايد الطلب على المواهب لتطوير التكنولوجيا خاصة على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تتنافس على التفوق في التقنيات المتقدمة التي ينظر إليها على أنها تحمل مفاتيح الاقتصاد في المستقبل.

ومنذ أن بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في عام 2018، كرر الرئيس تشي جين بينغ في الخطب العامة أن على الصين أن تلعب دورا أقوى في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة كانت أجراس الإنذار تتأرجح أيضا، خوفا من أن أميركا تتخلف عن الصين في مجالات التقنية.

في الأسبوع الماضي، أبلغت هواوي مسؤولي الحكومة المحلية في شنغهاي بأنها تخطط لاستثمار عشرة مليارات يوان في منشأة جديدة للبحث والتطوير يمكنها أن تضم 30-40 ألف موظف، وتمتلك الشركة 36 مركزا مشتركا للابتكار و14 معهدا للبحث والتطوير حول العالم.

ومن أجل حملة توظيف “أفضل العقول”، قالت الشركة إن الأولوية ستعطى للمرشحين الذين أسفرت أبحاثهم عن نتائج “ملموسة وفعالة” أو أوراق بحثية أو براءات اختراع، والفائزين في مسابقة دولية كبرى في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها تتطلع لتوظيف 20-30 من أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم هذا العام، في محاولة لبناء “قدراتها القتالية” وفقا لبريد إلكتروني واسع الانتشار في أواخر يوليو/تموز الماضي، وقعه مؤسس الشركة ورئيسها المدير التنفيذي رن تشنغفي الذي قال إن شركة هواوي تحتاج إلى “الفوز في المعارك التكنولوجية والتجارية في المستقبل”.

المصدر: الجزيرة نت

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان وظائف لهواوي يجذب موظفي آبل ومايكروسوفت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان وظائف لهواوي يجذب موظفي آبل ومايكروسوفت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).