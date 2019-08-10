سائرون: فوجئنا من “عبد المهدي” بقرارات محاصصاتية ازاء المفتشين العموميين

2019/08/10 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انتقد تحالف سائرون، السبت، خيارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يتعلق بالمفتشين العموميين، مبينة ان تلك القرارات تحمل في طياتها محاصصة وتوافقات حزبية تنخر جسد الدولة.وقال المتحدث باسم التحالف حمد الله الركابي في بيان تلقته /المعلومة/: “بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على تشكيل الحكومة كنا نأمل من رئيس مجلس الوزراء […]

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