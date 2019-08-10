القبض على متهمين أثنين يتاجران ببيع القطع الأثرية في البصرة

2019/08/10 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، القبض على متهمين أثنين يتاجران ببيع القطع الأثرية

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