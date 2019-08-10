السعودية تخسر من الاردن وتودع بطولة غرب آسيا دون انتصار

2019/08/10 | 21:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، اليوم السبت، عن مقاضاته لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، بسبب التشهير ومهاجمة رئيس الاتحاد نائب نقيب الصحفيين العراقيين خالد جاسم.

وذكر الاتحاد العراقي للصافة الرياضية

بغداد اليوم- متابعة

وصف البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد، شعوره باللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان بأنه بمثابة التواجد في ”الجنة“.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بعد أعوام من الغزل المتبا

بغداد اليوم - متابعة

استفاد حامل اللقب مانشستر سيتي مرتين من تدخلات حكم الفيديو المساعد (الفار)، ليحقق فوزا كاسحا بخماسية نظيفة على مضيفه وستهام يونايتد، اليوم السبت، في ثاني مباريات الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول استخدام للتقنية ا

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