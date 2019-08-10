2019/08/10 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية أن عدد المتوفين من الحجاج العراقيين كبار السن هذا العام بلغ 6 أشخاص، أي أقل من العام الماضي، رغم تضاعف عددهم هذا العام مقارنة بالسنة الفائتة.أعلن ذلك رئيس هيئة الحج العراقية خالد العطية، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج والعمرة تعلن وفاة 6 حجاج عراقيين من كبار السن لهذا العام المركز الخبري الوطني.

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