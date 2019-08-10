القائد السابق لقوات التحالف في العراق يحذر ترامب من تكرار اخطاء الماضي

2019/08/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حذر الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس القائد السابق لقوات التحالف في العراق والمديرالسابق للاستخبارات المركزية الامريكية، السبت، الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الانسحاب من افغانستان منعا لتكرار اخطاء الماضي كما فعلت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق .ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بترايوس قوله في مقال كتبه للصحيفة وتابعته /ميديا نيوز/ إنه […]

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