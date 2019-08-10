2019/08/10 | 21:34

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الكعبة تجمعنا ..



الحجاج العراقيون يتوجهون إلى المزدلفة

العراقديانات

الكعبة تجمعنا ..



الحجاج العراقيون يتوجهون إلى المزدلفة

السبت 10 أغسطس 2019 - 21:16

الكعبة تجمعنا ..



الحجاج العراقيون يتوجهون إلى المزدلفة

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