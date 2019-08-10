سائرون يضغط على عبد المهدي: لن نتردد باتخاذ خطوات دستورية لتصحيح المسار

2019/08/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادلوّح تحالف سائرون، السبت، بـ”اتخاذ إجراءات دستورية لتصحيح المسار” ضد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب عدم قبوله بخطوات الأخير واعتباراها “عائقاً بوجه الإصلاح”.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمدالله الركابي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على تشكيل الحكومة كنا نأمل من رئيس مجلس الوزراء ان يستثمر الدعم والإسناد الكبيرين الذي حضيت به حكومته ويذهب باتجاه الشخصيات الكفوءة والمستقلة لشغل الدرجات الخاصة ومناصب المفتشين العموميين، ولكننا فوجئنا باختياراته الغريبة والمستهجنة بهذا الخصوص مما يعد تراجعا مخيبا للامال وعودة غير محمودة إلى دائرة التحاصص والتوافقات الحزبية التي ما فتئت تنخر في جسد الدولة وتقف عائقا بوجه الإصلاح”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لهذه الطريقة في إدارة الملفات المهمة نؤكد على ضرورة مراجعة رئيس مجلس الوزراء لهذه القرارات التي نعتقد انها جاءت نتاجا لضغوطات الكتل والأحزاب المستفيدة من سياسة المحاصصة المقيتة سعيا للتستر على ملفات الفساد وتقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل الإصلاح وبناء دولة مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالعراق وانتشاله من قبضة الفاسدين وإيصاله إلى المستوى الذي يتناسب وتاريخه وحضارته العريقة”.

وتابع أن “تحالف سائرون لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الدستورية من اجل تصحيح المسارات الخاطئة والإجراءات المفتقرة إلى مقومات العمل الحكومي الناجح والتي ستقوض بالتاكيد برنامجنا الهادف إلى الإصلاح والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

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