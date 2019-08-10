كربلاء: وزير النفط وافق على حصر تعيينات مصفى المحافظة بأبناءها فقط

2019/08/10 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلنت الحكومة المحلية في كربلاء، السبت، موافقة وزير النفط ثامر الغضبان على طلب ديوان المحافظة بحصر تعيينات مصفى المحافظة بأبناءها فقط، حيث جاء ذلك خلال زيارة الغضبان إلى كربلاء لافتتاح محطة تعبئة وقود الهندية وبناية توزيع المنتجات.

وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الغضبان اكد على أولوية التعيينات هي لابناء كربلاء وفي حال احتياج أعداد أخرى غير موجودة في المحافظة سيكون الاختيار من محافظات الفرات الاوسط”.

وأضاف البيان، أن “حكومة كربلاء طالبت الغضبان بدعم المحافظة بمشاريع الاعمار، فيما وافق الاخير على تجهيز المحافظة بالاسفلت والوقود والدعم على مستوى الاليات وتاهيل عدد من المدارس وكذلك اكساء الخط الاستراتيجي واكساء طريق الجدول الغربي ومشروع ماء الخيرات وغيرها من المشاريع التي تخدم ابناء المحافظة وزائريها”.

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