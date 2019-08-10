2019/08/10 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، السبت، عن تفاصيل العثور على الملياردير، جيفري إبستاين، السبت، متوفيا في زنزانته في نيويورك، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم الاعتداء جنسياً على قاصرات.وأوضحت الصحيفة الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الأميركية فتحا تحقيقات بما يبدو أنه عملية انتحار.وأكدت إدارة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيويورك تايمز” تكشف تفاصيل انتحار “صديق ترامب” المركز الخبري الوطني.

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