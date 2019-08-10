2019/08/10 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في كربلاء، اليوم السبت، عن موافقة وزير النفط ثامر الغضبان على طلب ديوان المحافظة بحصر تعيينات مصفى المحافظة بابناءها حصراً.وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه أن “الغضبان أكد على اولوية التعيينات هي لأبناء كربلاء وفي حال احتياج أعداد أخرى غير موجودة في المحافظة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على حصر تعيينات مصفى نفط كربلاء بأبناء المحافظة النعيم نيوز.

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