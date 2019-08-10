شركة أبل تطرح هواتف آيفون تتحدى القراصنة

2019/08/10 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخا معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.

وبحسب ما نقل موقع

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