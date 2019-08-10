2019/08/10 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً معرضين للغرق بمنتصف البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة في تغريدة

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