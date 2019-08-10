مسافرة كينية حضرت قبل موعد سفرها بيوم واثارت الفوضى في مطار البصرة ليكتشف سرقتها لعائلة عراقية

2019/08/10 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أعلنت هيأة المنافذ الحدودية/منفذ مطار البصرة الدولي عن ضبط مسافرة كينية الجنسية تعمل كمدبرة منزل بحوزتها مبلغ من المال المسروق تروم السفر إلى بلادها على متن الخطوط الجوية القطرية.

وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، إن "المسافرة الكينية اثارت الفوضى في المطار بسبب منعها من السفر من قبل مكتب الخطوط الجوية القطرية لان موعد السفر يوم العاشر من شهر آب وكان حضورها يوم التاسع من آب وعند إبلاغها بضرورة التقيد بمواعيد السفر المحددة والمثبتة أثارت الفوضى في صالة المطار منتهكة الامتثال لتعليمات وضوابط أمن وسلامة الطيران المدني ."و عند تدقيق جواز المسافرة تبين أنها "تعمل مدبرة منزل لدى إحدى العوائل في محافظة ذي قار ووجد بحوزتها مبلغ من المال {11.655.000} مليون دينار عراقي بعد الاستفسار من العائلة العراقية عن مصدر هذا المبلغ الذي بحوزتها تبين أنها قامت بسرقته".واكد البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واحالتها الى مركز شرطة مطار البصرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ".





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