مقترح نيابي لتضمين فقرة تتعلق بالموظفين في موازنة العام المقبل

2019/08/10 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

كشف النائب عن سائرون عباس عليوي، السبت، عن مقترح نيابي لتضمين فقرة مناقلة موظفين بين الوزارات، في الموازنة المالية للعام المقبل.

وقال النائب عن سائرون عباس عليوي في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “عدداً من الوزارات طالبت بدرجات وظيفية ضمن موازنة 2020 لسد النقص الحاصل لديها وباختصاصات معينة”.

وأضاف، أن “هناك وزارات تعاني من ترهل وظيفي وضمن الاختصاصات المطلوبة”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحاً لتضمين موازنة 2020 مناقلة موظفين من الوزارات التي تعاني من الترهل الوظيفي إلى الوزارات الأخرى التي بحاجة اليها”.

وأضاف أن “المقترح سيناقش ما بين اللجنة المالية ووزارتي المالية والتخطيط واخذ موافقة الحكومة بالأمر”، متابعاً أن “المناقلة ستكون شامله لمخصصات وراتب الموظف المنقول بين الوزارتين بعد اخذ موافقة وزارة المالية”.

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