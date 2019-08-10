الاردن تهزم السعودية بثلاثية نظيفة في غرب آسيا

2019/08/10 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد احيا المنتخب الاردني اماله في التأهل الى نهائي غرب آسيا، بتغلبه على السعودية بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.وافتتح سعيد مرجان التسجيل في الدقيقة 59 ثم اضاف يوسف الرواشدة الهدف الثاني في الدقيقة 93 واختتم فراس شلباية اهداف النشامى في الدقيقة 99.[…]

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