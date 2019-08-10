بالصورة.. أسطورة كرة القدم الإيرانية في كربلاء

2019/08/10 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجد أسطورة كرة القدم الإيرانية، اللاعب الدولي السابق، علي دائي في محافظة كربلاء، لغرض زيارة مرقدي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام).دائي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وعلق عليها: "أتمنى لمواطني بلدي صحة طيبة وطيب القلب".ويعد دائي من أبرز المهاجمين في تأريخ المنتخب الإيراني، إذ مثل عدداً من الأندية الألمانية مثل بايرن موينخ وهيرتا برلين، فيما توج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 1999.

ويعمل دائي حالياً مدرباً لنادي سايبا الإيراني منذ عام 2017.

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