الحارس علاء كاطع ينضم لفريق امانة بغداد قادما من الزوراء

2019/08/10 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظفر نادي أمانة بغداد بحارس الزوراء السابق علاء كاطع لينضم رسميا لتمثيل كرة النوارس في الموسم المقبل.وقال مدرب كرة أمانة بغداد عصام حمد لوكالة وطن للانباء :” أن الإدارة نجحت باستقطاب الحارس علاء كاطع قادما من فريق الزوراء ، وهو حارس مميز يملك خبرة كبيرة وسيكون إضافة نوعية للفريق في الموسم المقبل “.وبين :” […]

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