2019/08/10 | 21:55

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القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع القطع الاثرية شمالي البصرة

القت القوات الامنية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين يتاجران

ببيع القطع الاثرية شمالي البصرة.

وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، ان" مفارز

استخبارات الجريمة المنظمة في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات

في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع القطع

الاثرية شمالي محافظة البصرة".

واضاف" حيث تم القاء القبض على احدهم بالجرم المشهود وبحوزته تمثال

بعد نصب كمين محكم وبدلالته تم القاء القبض على الآخر، وقد ضبطت

القطعة الاثرية بمحضر ضبط اصولي واحالة المتهمين للقضاء".

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