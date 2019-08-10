قوات الحزام الأمني تسيطر على القصر الرئاسي في عدن

2019/08/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسطت قوات الحزام الأمني في اليمن، السبت، سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.ويأتي هذا التطور في محافظة عدن بعد معارك بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلال عدد من القتلى والجرحى.وقالت المصادر اليمنية إن قوات الحزام الأمني تمكنت فجر السبت، وبعد

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