فريق طبي في ديالى ينجح في استخراج أداة تجميل نسائية من أمعاء شاب

2019/08/10 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

نجح فريق طبي في ديالى، اليوم السبت، في استخراج أداة

تستخدم في تجميل النساء من أمعاء شاب في الخامسة والعشرين من عمره.

وقال مدير مستشفى بعقوبة التعليمي الدكتور الاستشاري

حيدر المكدمي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقا طبيا

متخصصا اجرى عملية لمريض يبلغ من العمر (٢٥ عاماً) يعاني من شلل ولادي في

الدماغ”.

وبين انه “دخل ردهة الطوارئ يعاني من الالام حادة

في البطن مع تقيؤ مستمر وامساك وبعد اجراء الاسعافات الاولية الضرورية تم اجراء

عملية فتح بطن استكشافي حيث وجود كمية كبيرة من السوائل داخل البطن مع ملاحظة وجود

جسم غريب داخل الامعاء الدقيقة (احدى ادوات التجميل للنساء) حيث تم استخراج الجسم

الغريب وخياطة الامعاء وتمت العملية بنجاح والمريض يتماثل للشفاء”.

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