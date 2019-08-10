2019/08/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في سوران، السبت، ٳنقاذ شاب بصري من الغرق في نهر مصيف گلي علي بيگ.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، أن ” فريق السباحة و الغواصين و ٲحد صيادي السمك المتواجدين في نهر مصيف كلي علي بيك تمكنوا من انقاذ شاب بصراوي، عندما سقط في النهر عند …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني ينقذ شاب بصري من الغرق في مصيف كلي علي بيك النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ شاب بصري من الغرق في مصيف كلي علي بيك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ شاب بصري من الغرق في مصيف كلي علي بيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).