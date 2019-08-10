التحالف الدولي يعلن مقتل جندي امريكي في مهمة مشتركة بنينوى

2019/08/10 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، السبت، مقتل جندي اميركي في محافظة نينوى شمال العراق.

وقال بيان للتحالف، اليوم (10 اب 2019)، إن "جنديا أميركيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة في محافظة نينوى بشمال البلاد".واضاف، ان "الجندي الاميركي لقي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية خلال تقديم المشورة ومرافقة [قوات الأمن العراقية] في عملية مزمعة".

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