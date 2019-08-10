الاردن يتغلب على السعودية بثلاثية في غرب آسيا

2019/08/10 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

تغلب المنتخب الاردني على نظيره

السعودي 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب “فرانسوا حريري” في الجولة

الاخيرة من دور المجموعات لبطولة “آسياسيل” لاتحاد غرب آسيا.

ثلاثية النشامى توالى على تسجيلها كل

من سعيد مرجان في الدقيقة 59 و يوسف الرواشدة في الدقيقة 93 وفراس شلباية في

الدقيقة 99 من علامة الجزاء في الدقيقة 99.

وشهدت المواجهة طرد اللاعب السعودي

مصطفى الملائكة في الدقيقة 96.

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