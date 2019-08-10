2019/08/10 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحج الحج والعمرة، السبت، ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين بلغ ستة أشخاص، مؤكدة ان هذا الرقم اقل من العام الماضي، فيما اشارت الى ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الف.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية للإطمئنان على اوضاع الحجاج العراقيين والخدمات المقدمة لهم، والتأكيد على ضرورة تأمين انسيابية عودتهم الى ارض الوطن، وهنأ خلال الاتصال الحجاج العراقيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، متمنيا لهم ولجميع الحجاج المسلمين قبول الطاعات والعودة سالمين الى عوائلهم".واضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم التعازي لعوائل الحجاج الذين توفوا خلال ادائهم الفريضة، حيث اوضح رئيس هيئة الحج ان عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود ٦ أشخاص، رغم ان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو ٥٦ الفا بعد ان كان عددهم ٣٣ الف حاج وحاجة العام الماضي".

ونقل المكتب عن العطية قوله، إن "هيئة الحج والعمرة العراقية تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين إكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن، وعبّر عن شكره للمتابعة والدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحجاج وبعثة الحج العراقية".

وتابع المكتب أن "رئيس مجلس الوزراء هنأ رئيس هيئة الحج على اختياره لإلقاء الكلمة الرسمية بإسم جميع حجاج العالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: عدد المتوفين من الحجاج العراقيين ستة أشخاص وهو اقل من العام الماضي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: عدد المتوفين من الحجاج العراقيين ستة أشخاص وهو اقل من العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).