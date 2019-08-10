2019/08/10 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دور السفارة الأميركية وبعض منظمات المجتمع المدني محاور برنامج " أفق الحوار "

السبت

10

أب

2019 :

09:59 pm

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أكد عضو إئتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي أن مايحصل في المجتمع

العراقي بالمدة الأخيرة من أمور مؤلمة تقف خلفها السفارة الأميركية ،

واصفاً أميركا بالشيطان الأكبر التي تسعى إلى تدمير الشعوب عن طريق

سفاراتها ، اللامي أضاف لدى إستضافته في برنامج " أفق الحوار" الذي

تبثه آفاق أن السفارة الأميركية في العراق تعّد أكبر من الأمم المتحدة

بـ 6 مرات وأكبر من دولة الفاتيكان كما أن السفارة الأميركية في

العراق تعّد أيضاً أكبر مركز إتصالات بالعالم والمنطقة ، وأشار إلى أن

أميركا لديها عمل كبير من خلال هدم الثقافة الإسلامية والمجتمع

العراقي سيما أن في العراق عشرات المؤسسات يتم تمويلها من خلال

السفارة الأميركية لتحقيق أهداف ومصالح وغايات خاصة وعلى الشعب

العراقي أن يكون يقظاً وحذراً من المؤامرات والمشاريع الخطرة ، مبيناً

أن الإدارة الأميركية تسيطر على مواقع القوى في العالم عبر توظيف

أدوات وأجندات خاصة وأن الجميع مع تطور واقع الرياضة في العراق وفق

شروط وضوابط بعيدة عن التحريف والإساءة ، ورأى أن الحكومة مطالبة أن

تعي خطورة المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي كما ينبغي على

المرجعية الدينية أن تُحذر من خطورة وتداعيات وآثار الحرب الناعمة

التي يتعرض لها المجتمع العراقي منذ مدة ليست بالقليلة ..رئيس شبكة الهدف للدراسات الستراتيجية د.



هاشم الكندي من جانبه أشار

لدى إستضافته في البرنامج نفسه إلى أن فصائل المقاومة الإسلامية وقفت

بوجه المشاريع الأميركية الرامية إلى تدمير المنطقة وأن مايجري في

العراق مخطط الحرب الناعمة الذي تقوده أميركا ، وأضاف أن الخارجية

الأميركية تدعم منظمة هيفوس ولديها فروع عديدة في العراق وتشجع على

المثلية والأباحية كما أن أميركا تقف خلف جميع المؤامرات والمشاريع

التي تطال المنطقة ، مبيناً أن المؤسسات التي تشجع على الأباحية

والمثلية هي نفسها منْ تسعى إلى تشويه صورة المعتقدات الدينية سيما أن

المشروع الأميركي الغربي المتمثل بالحرب الناعمة يهدف إلى ضرب قيم

المجتمع العراقي وعاداته إما المهرجانات التي تقيمها منظمة هيفوس في

العراق فأنها تشجع على المثلية وتستخدم أعلام وألوان خاصة ، لافتاً

النظر إلى أن بعض المنظمات تروج إلى نشر أفكار الإنتحار في المجتمع

العراقي بصورة كبيرة وعلى الرغم من أنه مجتمع أخلاقي وعشائري متماسك

ولا يمكن أن تنطلي عليه أفكار وعادات الغرب إلا أن المخطط الذي يتعرض

له العراق يهدف إلى تشويه صورة الدين وعلى جميع المؤسسات أن تقف ضده ،

وشدد الكندي على ضرورة سعي الجميع لكشف المؤامرات والمخططات التي تطال

البلد من قبل منظمات وجهات عدة وحذر من أن بعض منظمات المجتمع المدني

في المحافظات تدعي حماية المرأة لكن في الحقيقة يراد منها هدم المجتمع

وعلى الشعب العراقي ألا يُخدع بمشاريع السفارة الأميركية كونها تعمل

لصالح الموساد الإسرائيلي.

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