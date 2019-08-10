الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين في العيد

2019/08/10 | 22:33

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بغداد اليوم - كركوك

اعلن الحشد الشعبي ، السبت 10 اب 2019، احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين في العيد.

ونقل موقع الحشد الشعبي عن آمر اللواء 22 بالحشد عبد الله عطية الشغانبي قوله، إن "قوة "مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات إرهابية لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي المرابطة في قرى ناحية الرشاد بفترة العيد"، مبينا أن "العملية اسفرت عن تدمير مضافات وانفاق لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الشغانبي، ان "العملية تأتي ضمن العمليات التي يجريها اللواء بحثا عن مجاميع إرهابية تتواجد في القصبات وجبال حمرين القريبة لناحية الرشاد والرياض في محافظة كركوك".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة عنصرين من الشرطة بنيران قناص قرب ناحية جلولاء في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قناصا في تنظيم داعش استهدف، مساء اليوم، عنصرين من أفراد الشرطة كانا في نق

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر اغنام ضُبط بحوزته عملة مزورة شمال المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "مديرية شرطة قضاء الرفاعي تمكنت من القبض على المتهم ( ع .



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ع ) البالغ من العمر 33

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرة الدفاع المدني توصيات بشأن عيد الأضحى المبارك، داعية المواطنين الى اشعال النيران داخل المتنزهات والحدائق العامة.

واوصت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) بالمواطنين بـ"ضرورة الادامة والصيانة الدورية للادوا

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