2019/08/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… غلق منفذ مندلي وتحويل موظفيه الى منفذ المنذرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… غلق منفذ مندلي وتحويل موظفيه الى منفذ المنذرية وكالة خطوة برس.

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