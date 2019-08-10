تربية النجف الأشرف تعلن نتائج الدور الثاني للدراسة الابتدائية

2019/08/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الفحص في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الأشرف عن الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها للصف السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين 15199 الف تلميذ وتلميذة.

كما أعلن مركز الفحص أن النتائج الورقية توزع بعد عطلة العيد في المدارس، وسيكون توزيع قاطع الكوفة في قسم تربية الكوفة وقاطع المناذرة في قسم تربية المناذرة اما قاطع النجف سيكون في مركز الفحص ذاته. ص.هـ.ح.

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