ريال مدريد يعرض راتبا “خياليا” على نيمار

2019/08/10 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عرض على النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 200 مليون خلال 5 مواسم.وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، يعتزم التعاقد مع نيمار لمدة 5 مواسم حتى 2024، مقابل راتب سنوي قدره […]

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