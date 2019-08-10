علماء البحرين يدشنون الهوية الإعلامية لشعار عاشوراء “مَعَ إِمامٍ مَنْصُورٍ”

2019/08/10 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر علماء البحرين بياناً أعلنوا خلاله لجميع المسلمين وعشاق سيِّد الشُّهداء الإمام الحسين سبط رسول الله -صلَّى الله عليه وآله- الهوية الإعلامية لشعار عاشوراء البحرين لهذا العام ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشَّريفة .تضمن البيان النص التالي: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ وَعَلَى الاَرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ عَلَيْكَ مِنّي سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ …

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