القبض على تاجر اغنام ضُبط بحوزته عملة مزورة شمالي ذي قار

2019/08/10 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت،

القاء القبض على تاجر اغنام ضُبط بحوزته عملة مزورة شمال المحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان، تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “مديرية شرطة قضاء الرفاعي تمكنت من

القبض على المتهم ( ع .



م .



ع ) البالغ من العمر 33 عام يسكن ناحية النصر، ويعمل

في بيع وشراء الأغنام، وتم ضبط عملة مزورة بحوزته فئة خمسة وعشرون الف دينار

عراقي”.

وأضاف البيان، أن المبلغ الكلي

(المزور، الذي ضبط بحوزة المتهم) بلغ 800 الف دينار”، مشيرا إلى أن

“أقواله دُونت قضائيا، وجرى توقيفه اصوليا”.

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